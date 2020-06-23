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Трамп опроверг сообщения о прекращении торговой сделки с Китаем

, 07:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп опроверг сообщения о прекращении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Штатами и Китаем.

Он заявил, что «сделка в полной сохранности» и выразил надежду, что Китай продолжит выполнять условия соглашения.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР. Позднее Наварро заявил, что его слова были вырваны из контекста и не касались первой фазы торговой сделки.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась в январе в Вашингтоне, документ подписали Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

ДВа

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