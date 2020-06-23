Мексика вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса за сутки

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23 июня 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Мексика обошла Бразилию и США и заняла первое место в мире по ежесуточному приросту смертельных случаев от коронавируса. Накануне в этой стране вчера скончались 1 044 человек.

Второе место по количеству смертей за сутки заняла Бразилия (748), третье – США (363). Всего в мире 22 июня от коронавируса умерли 3 880 человек. Общее число умерших от пандемии достигло 473 тысяч человек.

В тройке антилидеров по этому показателю находятся США (122 тысяч человек), Бразилия (51 тысяча человек) и Великобритания (42 тысячи человек).

Пик по приросту инфицированных был зарегистрирован 19 июня, он составил 181 тысячу человек. Пик по количеству смертей пришелся на 17 апреля, когда коронавирус унес жизни 8,4 тысяч человек.