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Президент Сербии проведет встречу с Путиным на параде Победы в Москве

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Сербии проведет встречу с Путиным на параде Победы в Москве
фото:Александр Вучич и Владимир Путин, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич проведет в Москве два дня, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации сербского лидера.

«Президент Республики Сербии Александр Вучич будет находиться в Москве 23-24 июня 2020 года с двухдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в связи с празднованием 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на парад Победы также прибудет член президиума БиГ от сербов Милорад Додик и всемирно известный режиссёр Эмир Кустурица по официальному приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее неприглашенный на парад Победы Владимир Зеленский заявил, что сам не хотел приезжать в Москву 24 июня.

БА

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