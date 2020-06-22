Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе

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22 июня 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: кадендарь, pixabay.com

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что на этой неделе у россиян будет только четыре рабочих дня. Отмечается, что среда, 24 июня, объявлена в стране выходным днем из-за проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что 24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с соответствующим указом президента Владимира Путина. При этом 23 июня не является предпраздничным днем, поэтому сокращения рабочего времени на час не будет.

Ранее неприглашенный на парад Победы Владимир Зеленский заявил, что сам не хотел приезжать в Москву 24 июня.