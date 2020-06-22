В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

Бойцы ДНР подавили огневую активность военнослужащих Вооруженных сил Украины, обстрелявших ряд населенных пунктов на донецком направлении. Об этом проинформировали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной республики.
В пресс-службе отметили, что в результате атаки, в ходе которой противник применил гранатометы и стрелковое оружие, пострадала 68-летняя жительница поселка шахты «Трудовская».
Ответный удар сил ДНР привел к ранению двух украинских военных. Также уничтожена БМП-1.
Ранее сообщалось, что Владимир Олейник, бывший депутат парламента Украины, назвал причины возможного будущего распада страны.