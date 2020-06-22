В ДНР раскрыли потери Киева после ответного удара сил республики по военным ВСУ

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22 июня 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы ДНР подавили огневую активность военнослужащих Вооруженных сил Украины, обстрелявших ряд населенных пунктов на донецком направлении. Об этом проинформировали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной республики.

В пресс-службе отметили, что в результате атаки, в ходе которой противник применил гранатометы и стрелковое оружие, пострадала 68-летняя жительница поселка шахты «Трудовская».

Ответный удар сил ДНР привел к ранению двух украинских военных. Также уничтожена БМП-1.

Ранее сообщалось, что Владимир Олейник, бывший депутат парламента Украины, назвал причины возможного будущего распада страны.