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Экс-депутат Рады назвал три причины возможного будущего распада Украины на части

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-депутат Рады назвал три причины возможного будущего распада Украины на части
Участник акции протеста в Запорожье, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Украинскому государству грозит распад на части. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметил экс-парламентарий, в настоящий момент перед бывшей советской республикой стоят три вызова, ведущие к расколу страны, - вооруженный конфликт в Донбассе, высокие тарифы на услуги ЖКХ и принудительная украинизация. Если киевская власть не справится с этими вызовами, они станут причинами распада Украины, полагает Олейник.

Ранее сообщалось, что китайский интернет-портал Sohu рассказал, почему нереально возвращение Донецка и Луганска в состав Украины.

ДЦ

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