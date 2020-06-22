Грузинский журналист Габуния еще раз оскорбил Путина

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22 июня 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Габуния, фото из открытых источников

Грузинский журналист Георгий Габуния, уволенный прошлым летом с телеканала "Рустави-2", оскорбивший российского президента, еще раз оскорбил Владимира Путина.

Габуния снова резко высказался о президенте России в эфире телеканала Mtavari Arkhiи, где он сейчас работает. Журналист неожиданно перешел на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру, - передает РИА Новости.

На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании российского гражданина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный планировал ликвидировать журналиста Георгия Габунию по поручению российских властей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными.

Грузия обвинила главу Чечни Кадырова в заказе убийства журналиста, который в эфире оскорбил Путина.