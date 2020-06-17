Грузия обвинила главу Чечни Кадырова в заказе убийства журналиста, который в эфире оскорбил Путина

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17 июня 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: twitter.com/RKadyrov

Грузия обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова в заказе убийства журналиста Георгия Габунии, который около года назад оскорбил президента РФ в эфире телеканала «Рустави 2».

В Грузии сообщили о задержании россиянина, который якобы готовил покушение на журналиста Георгия Габунии, - сообщает kp.ru. По версии грузинских правоохранителей, заказчиком преступления выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

16 июня, Ника Гварамия – гендиректор телеканала «Мтавари архи», где после увольнения с «Рустави 2» работает Габуния, заявил, что задержанный на днях 38-летний уроженец Игушетии Васамбек Боков якобы специально приехал в Грузию, чтобы «убить нашего коллегу, замечательного журналиста, моего друга Георгия Габунию» по заказу Кадырова.

По его словам, информацию о предполагаемом покушении, готовящем его исполнителе и «заказчике» грузинским спецслужбам передали коллеги на Украине.

По версии украинских спецслужб, мотивом послужило возмущение Рамзана Кадырова оскорбление телеведущего Владимира Путина. Эта версия так нелепа, что над ней смеются в Тбилиси, передает телеканал «360».