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В Румынии число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 24 291

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Румынии число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 24 291
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Румынии число случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на 246.

Всего в регионе зарегистрировано 24291 пациент с COVID-19. С начала пандемии скончались 1523 человека, зараженных коронавирусной инфекцией.

Отмечается: более 17 тысяч жителей вылечились и были выписаны из больниц.

В стране с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Ранее сообщалось: умерли четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусом.

ЕЧ

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