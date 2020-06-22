В Румынии число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 24 291

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22 июня 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Румынии число случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на 246.

Всего в регионе зарегистрировано 24291 пациент с COVID-19. С начала пандемии скончались 1523 человека, зараженных коронавирусной инфекцией.

Отмечается: более 17 тысяч жителей вылечились и были выписаны из больниц.

В стране с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Ранее сообщалось: умерли четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусом.