В Сеченовском университете скончались четыре врача с коронавирусной инфекцией

Сообщается: четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусом, скончались. Об этом заявил ректор вуза, президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко.
Он добавил: в университете в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией умерло четыре медика. Сейчас в медучреждении открыта доска памяти по врачам, ведь они отдали свои жизни для спасения пациентов
Мужчина также уточнил, что многие медики переболели COVID-19, в том числе и он сам.
Ранее сообщалось: в Подмосковье еще 1 238 пациентов вылечились после коронавирусной инфекции.