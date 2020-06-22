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В Сеченовском университете скончались четыре врача с коронавирусной инфекцией

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Сеченовском университете скончались четыре врача с коронавирусной инфекцией
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сообщается: четыре врача Сеченовского университета, заразившиеся коронавирусом, скончались. Об этом заявил ректор вуза, президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко.

Он добавил: в университете в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией умерло четыре медика. Сейчас в медучреждении открыта доска памяти по врачам, ведь они отдали свои жизни для спасения пациентов

Мужчина также  уточнил, что многие медики переболели COVID-19, в том числе и он сам.

Ранее сообщалось: в Подмосковье еще 1 238 пациентов вылечились после коронавирусной инфекции.

ЕЧ

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