Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье превысило 25 тысяч человек

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22 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Подмосковье еще 1 238 пациентов вылечились после коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в понедельник в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19. Всего в области медики вылечили от коронавируса нового типа 25 036 заболевших.

Сейчас Московская область находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 53 869 случаев заражения, выздоровели 25 036 жителей, скончались 783.

Ранее сообщалось: в Липецкой области число диагностированных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 50.