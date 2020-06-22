В Липецкой области число случаев заражения коронавирусом превысило 3,4 тысячи

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22 июня 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Липецкой области число диагностированных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 50. Об этом рассказали в администрации города.

Всего на территории региона выявлено 3438 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели в области после инфицирования COVID-19 с начала пандемии 1715 пациентов, скончались 12, в том числе два медработника.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.

Ранее сообщалось: главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как в условиях пандемии безопасно сходить в кафе.