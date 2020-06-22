Пекин берёт Гонконг под полный контроль

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22 июня 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Профсоюзные организации и студенческие лидеры Гонконга не смогли провести митинги и забастовки против принятия закона о национальной безопасности. Данный закон подготовили в китайском парламенте. Правительство КНР создаст в полуавтономном регионе министерство государственной безопасности.



Движение протестов уменьшилось и утратило свою актуальность. Администрация Гонконга на протяжении последних месяцев проводила в жизнь политику, предписываемую Пекином. Руководство региона всех оппозиционеров стало называть «врагами народа».



По новому закону к ответственности можно будет привлечь всех, кто подрывает государственную власть, ведёт сотрудничество с террористами и внешними силами, наносящими ущерб национальным интересам.



Китайский парламент сработал на опережение. Принятия закона ожидали в конце августа, однако он будет принят к концу июня. Профсоюзы оказались не готовыми к такому повороту событий. Китай создал в Гонконге систему переподчинения законов. Раньше это было невозможно сделать. Теперь ситуация в регионе будет контролироваться китайской стороной в постоянном режиме.



Переход Гонконга под полную зависимость от Китая не означает отсутствие протестов в дальнейшем. Оперативному принятию закона помогла пандемия, при которой запрещается проводить митинги и демонстрации. Пекин тем временем заинтересован в сохранении инвестиций, уровня торговли, существующих в Гонконге.



