Пекин берёт Гонконг под полный контроль

Профсоюзные организации и студенческие лидеры Гонконга не смогли провести митинги и забастовки против принятия закона о национальной безопасности. Данный закон подготовили в китайском парламенте. Правительство КНР создаст в полуавтономном регионе министерство государственной безопасности.
Движение протестов уменьшилось и утратило свою актуальность. Администрация Гонконга на протяжении последних месяцев проводила в жизнь политику, предписываемую Пекином. Руководство региона всех оппозиционеров стало называть «врагами народа».
По новому закону к ответственности можно будет привлечь всех, кто подрывает государственную власть, ведёт сотрудничество с террористами и внешними силами, наносящими ущерб национальным интересам.
Китайский парламент сработал на опережение. Принятия закона ожидали в конце августа, однако он будет принят к концу июня. Профсоюзы оказались не готовыми к такому повороту событий. Китай создал в Гонконге систему переподчинения законов. Раньше это было невозможно сделать. Теперь ситуация в регионе будет контролироваться китайской стороной в постоянном режиме.
Переход Гонконга под полную зависимость от Китая не означает отсутствие протестов в дальнейшем. Оперативному принятию закона помогла пандемия, при которой запрещается проводить митинги и демонстрации. Пекин тем временем заинтересован в сохранении инвестиций, уровня торговли, существующих в Гонконге.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву: «Конечно, это произойдет, вопрос — когда»