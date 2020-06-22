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В Совфеде оценили намерение США финансировать проекты об истории Украины

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили намерение США финансировать проекты об истории Украины
доллары, pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил планы Госдепа США выделить до 150 тысяч долларов на финансирование проектов об истории современной Украины.

По мнению Джабарова, в данном случае речь идет больше о пиаре, нежели о реальных действиях. Сенатор заметил, что 150 тысяч долларов – это крупная сумма для обычного человека, однако для создания книг или альбомов этого слишком мало.

Владимир Джабаров добавил, что вся история Украины тесно связана сначала с историей Российской империи, а позже – СССР. Сейчас же в связи с постоянно ухудшающимися социальными показателями эта страна не является лучшим примером для подражания, считает сенатор.

ЕТ

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