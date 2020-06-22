В Совфеде оценили намерение США финансировать проекты об истории Украины

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22 июня 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

доллары, pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил планы Госдепа США выделить до 150 тысяч долларов на финансирование проектов об истории современной Украины.

По мнению Джабарова, в данном случае речь идет больше о пиаре, нежели о реальных действиях. Сенатор заметил, что 150 тысяч долларов – это крупная сумма для обычного человека, однако для создания книг или альбомов этого слишком мало.

Владимир Джабаров добавил, что вся история Украины тесно связана сначала с историей Российской империи, а позже – СССР. Сейчас же в связи с постоянно ухудшающимися социальными показателями эта страна не является лучшим примером для подражания, считает сенатор.