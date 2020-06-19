Украина получит патрульные катера из США. Что это за лодки, и почему это имеет значение

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19 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The National Interest

Фото: National Interest

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США объявило об одобрении Госдепартаментом потенциальной продажи Украине 16 патрульных катеров Mark VI и связанных с ними технологий. Агентство – это подразделение Министерства обороны, отвечающее за развитие военного сотрудничества между Соединенными Штатами и их союзниками, оказание технической помощи и военную подготовку. Сделка оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Цель продажи будет заключаться в том, чтобы «улучшить способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив современное, быстрое судно малой дальности». Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов, говорится в сообщении. Несмотря на то, что украинские военные в значительной степени опираются на старые устаревшие советские системы, «Украине не составит труда внедрить эту технику в свои вооруженные силы».

Катер Mark VI предназначен в первую очередь для патрулирования прибрежных районов, обеспечения сопровождения судов, проведения абордажных операций, обеспечения береговой безопасности и проведения специальных операций. Чтобы облегчить эту миссию, Mark VI имеет очень мелкую пятифутовую осадку, измеряющую расстояние от ватерлинии до дна корпуса, что позволяет лодке безопасно плыть довольно близко к берегу. Марк VI очень хорошо вооружен. Катер имеет две 25-миллиметровые пушки и большую 30-миллиметровую пушку.

Соединенные Штаты ранее предоставляли Украине военную помощь, чтобы помочь стране бороться с «сепаратистами» на востоке страны. В 2018 году госдепартамент дал добро на многомиллионную продажу, которая включала в себя противотанковые ракеты Javelin. Продажа Javelin была направлена на усиление обороны Украины против России.

И всё-таки Украина потеряла значительное количество своего военно-морского флота и техники. Несмотря на то, что Черноморский флот Украины невелик, добавление 16 патрульных катеров Mark VI помогло бы увеличить численность этих небольших сил. Из пресс-релиза агентства ясно, что продажа патрульного катера не изменит военного баланса сил в регионе, хотя и послужит важным предупреждением для России, что Украина не одна и пользуется поддержкой в Черном море.