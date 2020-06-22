Историк: жители США имеют «абстрактное представление» об истории Второй мировой

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22 июня 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, комментируя результаты проведенного в Штатах опроса о Второй мировой войне, заявил, что американцы плохо знают эту страницу истории.

Опрос проводился в рамках проекта "Sputnik.Мнения". Согласно результатам, 42 процента американцев не знают повода, по которому ежегодно 8 мая отмечается в качестве праздника. 31 процент респондентов помнит, что это День Победы над фашизмом в Европе, еще 10 опрошенных назвали эту дату в качестве окончания Второй мировой.

67 процентов участников опроса назвали Японию в числе стран, с которыми воевали США. Восемь процентов опрошенных и вовсе затруднились ответить.

Юрий Рогулев в беседе с Радио Sputnik отметил, что жители Соединенных Штатов Америки плохо знают историю Второй мировой войны по нескольким причинам, первая из которых – смена поколений. Из-за особенностей преподавания, учебников и других факторов более молодые американцы меньше осведомлены о данной странице истории.

Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что на территории США войны не было, поэтому для граждан представление о ней является абстрактным. Исключение составляют те, кто воевал на фронтах.

Еще одна причина – американцы мало интересуются другими государствами, поскольку они поглощены собственной жизнью и карьерой. Жители США даже во время отпуска редко выезжают за пределы своей страны, большая часть населения не имеет зангранпаспортов.