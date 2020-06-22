Каждый десятый гражданин США считает, что его страна воевала против России во Второй мировой войне

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22 июня 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Urdupoint

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Восемь процентов опрошенных в США заявили, что не знают, против кого воевала их страна во Второй Мировой Войне, а каждый десятый убежден, что США воевали с Россией, показал опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения.

Опрос проводился в США с 25 по 28 мая среди 1 004 жителей в возрасте от 18 лет и старше. Респондентам было задано четыре вопроса: знают ли они, какой день отмечается 8 мая; против какой страны/стран воевали США во время Второй мировой войны; слышали ли они когда-либо термин Холокост; и каково, по их мнению, значение слова Холокост.

Большинство опрошенных (69%) либо не знали, какой день отмечается 8 мая (42%), либо дали неверный ответ (27%). И только менее трети опрошенных (31%) ответили, что именно в этот день отмечается День Победы в Европе в честь безоговорочной капитуляции нацистской Германии в 1945 году и последующего окончания Второй мировой войны в Европе.

Каждый десятый опрошенный (11%) сказал, что они считают, что США воевали против России во Второй мировой войне, а еще 5% уверены, что война была против Китая. 77% респондентов сказали, что США воевали против Германии, 67% назвали Японию, 9% называли дургие варианты, а еще 8% сказали, что не знают.

Примерно каждый десятый респондент (12%) заявил, что не знает, что означает слово "Холокост", 25% дали неправильные ответы, 63% респондентов ответили правильно.

Вторая мировая война — крупнейшая в истории человечества война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанических театрах. Главной причиной Второй мировой войны стал курс Германии и ее союзников на насильственный передел мира.