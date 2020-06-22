Аналитик предсказал возможное начало Третьей мировой из-за событий в Белоруссии

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22 июня 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

События в Белоруссии способны спровоцировать начало нового глобального конфликта. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Джангиров, украинский политический эксперт.

По словам аналитика, Москва не может допустить создание «балто-черноморской дуги» и будет вынуждена пойти на жесткие меры в случае разворота Белоруссии на Запад, развитие событий в бывшей советской республике способно привести к Третьей мировой войне. При этом при президенте Александре Лукашенко сближения Минска с Западом не произойдет, отметил Джангиров. По словам эксперта, процитированного «ПолитНавигатором», Лукашенко не сможет договориться с европейскими лидерами Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что Третью мировую предсказал Павел Климкин, бывший глава МИД Украины.