На Украине произошел пожар в Чернобыльской зоне

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22 июня 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пожар. Фото: pixabay.com

Сообщается: украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса. Об этом рассказали в пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что 21 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. Вечером в воскресенье пожар локализован на площади 3 га. Сейчас там наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

Ранее сообщалось: в пяти областях Украины более 100 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды.