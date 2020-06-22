На Украине из-за непогоды более ста населенных пунктов остались без электроэнергии

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22 июня 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ЛЭП, pixabay.com

В пяти областях Украины более 100 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 22 июня из-за дождей и порывистого ветра оказались обесточены 112 населенных пунктов на украинской территории. К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Уточняется, что за прошедшие сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране были повалены 37 деревьев, подтоплены три подвальных помещения, а также повреждена крыша жилого дома.