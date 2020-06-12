На Ставрополье из-за ветра опрокинулись 11 грузовиков

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12 июня 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

ветер, @MchsRussia

На территории Андроповского района перевернулись 11 грузовых автомобилей. Инцидент произошёл на федеральной трассе "Кавказ" в 40 километрах от Минвод. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

"В результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей — девяти грузовых «Газелей» и двух фур", — сообщает МЧС.

Шквалистый ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Повреждена крыша жилого дома, произошли отключения электроэнергии в городе Минеральные Воды, в селах Гражданское и Ульяновка, в поселке Ленинский и станице Суворовской.

В Москве сильный ветер повалил в пятницу, 12 июня, около 10 деревьев.