Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

На Ставрополье из-за ветра опрокинулись 11 грузовиков

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

На Ставрополье из-за ветра опрокинулись 11 грузовиков
ветер, @MchsRussia

На территории Андроповского района перевернулись 11 грузовых автомобилей. Инцидент произошёл на федеральной трассе "Кавказ" в 40 километрах от Минвод. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

"В результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей — девяти грузовых «Газелей» и двух фур", — сообщает МЧС.

Шквалистый ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Повреждена крыша жилого дома, произошли отключения электроэнергии в городе Минеральные Воды, в селах Гражданское и Ульяновка, в поселке Ленинский и станице Суворовской.

В Москве сильный ветер повалил в пятницу, 12 июня, около 10 деревьев. 

НС

Общество

Мурашко призвал россиян к готовности поменять планы в этом году из-за коронавируса

Мурашко призвал россиян к готовности поменять планы в этом году из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян быть готовыми поменять планы на отпуск из-за коронавирусной инфекции, из-за распространения которой в регионах вводились режимы самоизоляции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью