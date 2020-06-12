Ветер повалил около 10 деревьев в Москве

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12 июня 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

упавшее дерево, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве сильный ветер повалил в пятницу, 12 июня, около 10 деревьев. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем источник в экстренных службах столицы.

Согласно последним данным, в результате случившегося ни один человек не пострадал.

Ранее Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о дождях, грозах, граде, а также ветре с порывами до 18 м/с в пятницу и в ночь на субботу.

Граждан призывают по возможности не выезжать на дороги на личных автомобилях. Если это невозможно, то их просят быть максимально внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, не следует парковаться рядом с деревьями, рекламными щитами и столбами.