В Гидрометцентре предупредили о грозах в европейской части России в ближайшие два дня

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11 июня 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Гроза. Фото: pixabay.com

Стало известно, что дожди с грозами ожидаются в ближайшие два дня на большей территории Европейской России. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра

В большинстве южных регионов начнутся грозовые ливни, ветер при которых будет усиливаться до 15-22 метров в секунду. Днем в Крыму 29-34 градусов, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе тоже 31-36 градусов.

Уточняется: на севере Центрального федерального округа под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем местами сильные, с градом.

По данным синоптиков, на северо-западе ливни с грозами и порывистым ветром возможны во всех областях.

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