В Гидрометцентре предупредили о грозах в европейской части России в ближайшие два дня

Стало известно, что дожди с грозами ожидаются в ближайшие два дня на большей территории Европейской России. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра
В большинстве южных регионов начнутся грозовые ливни, ветер при которых будет усиливаться до 15-22 метров в секунду. Днем в Крыму 29-34 градусов, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе тоже 31-36 градусов.
Уточняется: на севере Центрального федерального округа под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем местами сильные, с градом.
По данным синоптиков, на северо-западе ливни с грозами и порывистым ветром возможны во всех областях.
Ранее сообщалось: у двух сотрудников МИД Армении диагностирован COVID-19.