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Трамп назвал решение демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке нелепым

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп назвал решение демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке нелепым
президент США Дональд Трамп, Michael Reynolds/Keystone Press Agency

Глава США Дональд Трамп назвал глупостью намерение демонтировать памятник 26-му президенту Соединенных Штатов Америки Теодору Рузвельту в Нью-Йорке. О планах убрать монумент стало известно ранее.

Речь идет о памятнике Теодору Рузвельту, который находится у Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Решение о демонтаже приняло руководство музея, а власти города одобрили его. Уточнялось, что данное действие связано с "иерархической композицией" монумента, на котором изображены президент США на коне, а также индеец и африканец, идущие рядом с животным.

"Нелепость, не делайте этого!" – заявил Трамп, узнав о планах убрать памятник.

ЕТ

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