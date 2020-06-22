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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту
26-й президент США Теодор Рузвельт, Scherl

В США было решено демонтировать конный памятник бывшему президенту страны Теодору Рузвельту. Речь идет о монументе, который стоит у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке.

Отметим, что бронзовый памятник американскому президенту, который находился у власти в Соединенных Штатах Америки с 1901 по 1909 год, воздвигли в 1940 году. Монумент состоит из трех ключевых элементов: Рузвельта, сидящего верхом на коне, индейца и африканца.

Подчеркивается, что решение о сносе памятника принял музей, а власти Нью-Йорка согласились с этим. Отметим, что активисты в течение многих лет выступали против данного монумента, который, по их мнению, является символом расовой дискриминации и колониальной экспансии.

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