В Нью-Йорке решили демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту

В США было решено демонтировать конный памятник бывшему президенту страны Теодору Рузвельту. Речь идет о монументе, который стоит у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке.
Отметим, что бронзовый памятник американскому президенту, который находился у власти в Соединенных Штатах Америки с 1901 по 1909 год, воздвигли в 1940 году. Монумент состоит из трех ключевых элементов: Рузвельта, сидящего верхом на коне, индейца и африканца.
Подчеркивается, что решение о сносе памятника принял музей, а власти Нью-Йорка согласились с этим. Отметим, что активисты в течение многих лет выступали против данного монумента, который, по их мнению, является символом расовой дискриминации и колониальной экспансии.