В Германии за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом составило 537 человек

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22 июня 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Германии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 537. Об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19.

Также известно, что за последние 24 часа скончались трое больных коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов с начала пандемии в регионе достигло 8885. Отмечается: всего вылечились более 175 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев инфицирования вирусом зафиксировано в Баварии (47 867), Северном Рейне-Вестфалии (41 218) и Баден-Вюртемберге (35 272).

Ранее сообщалось: связь между группой крови и тяжестью протекания заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 доказана учеными.