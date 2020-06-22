В Германии за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом составило 537 человек

В Германии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 537. Об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19.
Также известно, что за последние 24 часа скончались трое больных коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов с начала пандемии в регионе достигло 8885. Отмечается: всего вылечились более 175 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев инфицирования вирусом зафиксировано в Баварии (47 867), Северном Рейне-Вестфалии (41 218) и Баден-Вюртемберге (35 272).
Ранее сообщалось: связь между группой крови и тяжестью протекания заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 доказана учеными.