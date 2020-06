Cвязь между группой крови и тяжестью протекания заболевания COVID-19 доказали ученые

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 июня 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Исследование, фото: pexels.com

Cвязь между группой крови и тяжестью протекания заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 доказана учеными. Ученые установили, что люди - носители группы крови А (II) имеют самый высокий риск тяжелого течения заболевания коронавирусом.

У носителей группы O (I), как выяснили в ходе исследований ученые, меньше рисков на тяжелое течение болезни. Для остальных групп крови, В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

Исследование проводилось в разных странах мира медицинскими специалистами в клиниках и госпиталях Китая, в Мазандаранском медуниверситете Ирана, в Колумбийском университете в США.

Как отметили ученые, пока остается неясным, какое именно влияние на тяжесть заболевания коронавирусом оказывают хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые, ожирение, заболевания легких.

Результаты исследований опубликованы на сайтах препринтов medRxiv и bioRxiv и процитированы в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

