«А может и правда терроризм?» Коронавирус проник в Европу ещё в 2019 году, и возможно, это было умышленно

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21 июня 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Июнь стремительно подходит к концу, уступая дорогу для жаркого июля. Но коронавирусная проблема на нашей планете до сих пор не решена. Число заболевших продолжает расти, а происхождение вируса так и не раскрывается. С каждым днём возникает всё больше и больше вопросов. Совсем недавно учёные выявили ещё один сенсационный факт. Как оказалось, коронавирус в городах Европы мог появиться ещё в 2019 году.

В Италии проанализировали образцы сточных вод, взятых из Милана и Турина ещё в декабре. Там уже были обнаружены генетические следы вируса. Это значит, что Covid-19 каким-то неведомым образом попал в канализацию. Похожие заявления были сделаны и во Франции. Правда там говорилось о том, что у пациента, слёгшего с подозрением на пневмонию ещё в 20-х числах декабря, был тоже обнаружен коронавирус. Между тем, эпидемия в Италии и Франции началась лишь только в феврале 2020-го.

Итальянские эксперты заявили, что вирус мог попасть в канализацию лишь к концу декабря. Ведь анализ осенних образцов воды показал отрицательный результат. В Испании тоже заявляли про раннее проникновение коронавируса. В Барселоне тщательно исследовали канализационную воду, собранную ещё в середине января. На удивление учёных, они тоже обнаружили там уханьский коронавирус. Полученные данные поистине вводят в ступор. Эксперты до сих пор совещаются и не могут понять, каким же образом опаснейшая болезнь на планете могла появиться в воде ещё до всеобщей пандемии. Все эти сведения вызывают сплошное недоумение.

В интернете подобные сведения вызвали массовые обсуждения. Сторонники конспирологической теории происхождения «ковида» сразу же высказали свои версии. Появились мнения о том, что неизвестные террористы и возможные виновники создания Covid-19 могли просто-напросто умышленно заразить канализацию. «А может всё-таки терроризм?» - невольно задаются вопросами многие люди, пытаясь всеми силами найти хоть какие-нибудь ответы.