В Китае семь школьников утонули, пытаясь спасти своего друга

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22 июня 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Река. Фото: pixabay.com

В китайском городе центрального подчинения Чунцин семь детей пытались помочь своему товарищу, упавшему в реку. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Известно, что инцидент произошел во второй половине дня 21 июня в населенном пункте Мисьнь уезда Туннань. Властям практически сразу сообщили, что кто-то упал в воду на плотине реки Фуцзян, после этого началась поисково-спасательная операция. Все восемь школьников были объявлены пропавшими без вести, в их поиске принимали участие более 200 человек.

Но, спасти детей не удалось. В воскресенье, 21 июня, в 19.30 по московскому времени спасатели вытащили из воды тела семи пострадавших,а позже нашли тело восьмого ребенка.

Уточняется: в выходные дети отправились играть возле плотины, однако один из них по неосторожности оступился и упал в вод. Другие начали пытаться спасти своего друга, но тоже оказались в воде, откуда выбраться уже не смогли.

Ранее сообщалось: Ратмир Галаев, открывший огонь из пистолета по автоинспекторам 15 июня на Ленинском проспекте в Москве, скончался от полученных ранений в больнице.