В СКР подтвердили, что обстрелявший полицейских в Москве 24-летний уроженец Ингушетии умер

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21 июня 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

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Ратмир Галаев, открывший огонь из пистолета по автоинспекторам 15 июня на Ленинском проспекте в Москве, скончался от полученных ранений в больнице.

Представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова подтвердила информацию о смерти устроившего стрельбу в столице, - передает "Интерфакс".

Напомним, в понедельник двое сотрудников ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола проходящий мимо приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев несколько раз выстрелил в сотрудников правоохранительных органов.

Полицейским пришлось приметь табельное оружие. Крылов и Поярков задержали стрелка. Раненные сотрудники полиции и злоумышленник, приехавший в Москву из Назрани, были госпитализированы. В отношении стрелка возбудили уголовное дело.

Сегодня Галаев умер.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев внесет президенту представления о награждении инспекторов ДПС капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта Алексея Пояркова медалями "За отличие в охране общественного порядка", - передает РИА Новости.