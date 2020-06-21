В Индии заразились больше 400 тысяч человек

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21 июня 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Индия в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Avishek Das

Количество заразившихся коронавирусом в Индии превысило 400 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

В Индии заразились 411 727 человек. Умерли 13 277, вылечились 228 181 человек. Таковы данные на воскресенье 21 июня.

Индия находится на четвертом месте коронавирусной статистики. Она уступает США, Бразилии и России.

Судя по сложившейся тенденции, Индия через пару месяцев Индия может переместиться на 3 место. В России пандемия отступает. Количество новых случаев уменьшилось до среднего показателя в 7 – 8 тысяч человек. Раньше этот показатель был больше 8 тысяч.

В Индии среднее количество новых диагнозов установилось на 12 — 15 тысячах. Накануне там врачи выявили коронавирус у 15 915 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Планета 8,908,555 +156,922 466,266 4,733,454 1 США 2,330,578 +33,388 121,980 972,941 2 Бразилия 1,070,139 +31,571 50,058 543,186 3 Россия 576,952 +7,889 8,002 334,592 4 Индия 411,727 +15,915 13,277 228,181 5 Великобритания 303,110 +1,295 42,589 Нет данных