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В Индии заразились больше 400 тысяч человек

, 18:41 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Индии заразились больше 400 тысяч человек
Индия в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Avishek Das

Количество заразившихся коронавирусом в Индии превысило 400 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

В Индии заразились 411 727 человек. Умерли 13 277, вылечились 228 181 человек. Таковы данные на воскресенье 21 июня.

Индия находится на четвертом месте коронавирусной статистики. Она уступает США, Бразилии и России.

Судя по сложившейся тенденции, Индия через пару месяцев Индия может переместиться на 3 место. В России пандемия отступает. Количество новых случаев уменьшилось до среднего показателя в 7 – 8 тысяч человек. Раньше этот показатель был больше 8 тысяч.

В Индии среднее количество новых диагнозов установилось на 12 — 15 тысячах. Накануне там врачи выявили коронавирус у 15 915 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Планета

8,908,555

+156,922

466,266

4,733,454

1

США

2,330,578

+33,388

121,980

972,941

2

Бразилия

1,070,139

+31,571

50,058

543,186

3

Россия

576,952

+7,889

8,002

334,592

4

Индия

411,727

+15,915

13,277

228,181

5

Великобритания

303,110

+1,295

42,589

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