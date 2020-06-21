В Индии заразились больше 400 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом в Индии превысило 400 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
В Индии заразились 411 727 человек. Умерли 13 277, вылечились 228 181 человек. Таковы данные на воскресенье 21 июня.
Индия находится на четвертом месте коронавирусной статистики. Она уступает США, Бразилии и России.
Судя по сложившейся тенденции, Индия через пару месяцев Индия может переместиться на 3 место. В России пандемия отступает. Количество новых случаев уменьшилось до среднего показателя в 7 – 8 тысяч человек. Раньше этот показатель был больше 8 тысяч.
В Индии среднее количество новых диагнозов установилось на 12 — 15 тысячах. Накануне там врачи выявили коронавирус у 15 915 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Планета
|
8,908,555
|
+156,922
|
466,266
|
4,733,454
|
1
|
США
|
2,330,578
|
+33,388
|
121,980
|
972,941
|
2
|
Бразилия
|
1,070,139
|
+31,571
|
50,058
|
543,186
|
3
|
Россия
|
576,952
|
+7,889
|
8,002
|
334,592
|
4
|
Индия
|
411,727
|
+15,915
|
13,277
|
228,181
|
5
|
Великобритания
|
303,110
|
+1,295
|
42,589
|
Нет данных