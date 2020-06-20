Июнь 2020. Коронавирусная ситуация в Индии

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20 июня 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на серьёзную борьбу с инфекцией, пандемия коронавируса всё ещё продолжает своё шествие по планете. С каждым днём появляется всё больше и больше вопрос о происхождении «ковида».

Всё больше людей склоняются к мнению, что вирус рукотворен, и за его создание ответственно либо китайское правительство, либо пока ещё неизвестная группа людей. В Индии против Covid-19 рекомендуют использовать не новейшие лекарства, а йогу и эзотерические знания. К примеру, премьер-министр Нарендра Моди всерьёз заявляет, что здоровый образ жизни поможет победить любые заболевания и даже те, что вызваны уханьским коронавирусом. «Мы знаем, что вакцины от Covid-19 во всём мире нет», - заявляет Моди, «Поэтому только сильный иммунитет может стать нашим щитом от подобной болезни. Йога – главный союзник в спасении наших жизней».

Часть людей доверяет своему министру и сторонникам «йогопревосходства», но есть и те, кто считает, что любые традиционные и эзотерические методы борьбы с коронавирусом могут лишь ухудшить положение дел. В Индии, между тем, уже почти 400 000 заражённых. 213 380 человек успешно оправились от инфекции. Почти 13 000 пациентов так и не смогли побороть болезнь и умерли от осложнений. Худшая ситуация преобладает в штате Махараштра, где заболевших всё ещё очень много. Врачи и учёные трудятся изо всех сил и отчаянно борются с вспышкой заболеваний. Многое усугубляет недостаточное количество информации, поступающей из деревень и лесных поселений. В этих местах говорить о каком-то уровне здравоохранения даже не приходится. Там уже много веков царит едва ли не средневековый образ жизни. В любом случае, страна ещё находится в весьма непростом положении.