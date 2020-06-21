Заразившихся коронавирусом больше населения Швейцарии

Количество заразившихся коронавирусом вплотную приблизилось к отметке в 9 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Заразившихся коронавирусом уже почти 9 миллионов человек. По сути, это население целого государства. В Болгарии, Швейцарии, Сербии живет меньше людей, чем заразилось коронавирусом по ситуации на 21 июня.
По последним данным в мире заразились коронавирусом 8 955 132 человека. Умерли 467 484, вылечились 4 765 937 человек.
Пандемия продолжает бушевать. Накануне Бразилия преодолела очередной психологический барьер. Количество заразившихся там превысило отметку в 1 милилон человек. За одну только пятницу в Бразилии заразилсь больше 55 тысяч человек.
НАСЕЛЕНИЕ СТРАН В СРАВНЕНИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ СТАТИСТИКОЙ
|
Болгария
|
6,949,533
|
Парагвай
|
7,129,842
|
Швейцария
|
8,652,837
|
Сербия
|
8,738,163
|
Заразились коронавирусом
|
8,955,132
|
Австрия
|
9,004,991