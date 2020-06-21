Заразившихся коронавирусом больше населения Швейцарии

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21 июня 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Количество заразившихся коронавирусом вплотную приблизилось к отметке в 9 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся коронавирусом уже почти 9 миллионов человек. По сути, это население целого государства. В Болгарии, Швейцарии, Сербии живет меньше людей, чем заразилось коронавирусом по ситуации на 21 июня.

По последним данным в мире заразились коронавирусом 8 955 132 человека. Умерли 467 484, вылечились 4 765 937 человек.

Пандемия продолжает бушевать. Накануне Бразилия преодолела очередной психологический барьер. Количество заразившихся там превысило отметку в 1 милилон человек. За одну только пятницу в Бразилии заразилсь больше 55 тысяч человек.

НАСЕЛЕНИЕ СТРАН В СРАВНЕНИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ СТАТИСТИКОЙ

Болгария 6,949,533 Парагвай 7,129,842 Швейцария 8,652,837 Сербия 8,738,163 Заразились коронавирусом 8,955,132 Австрия 9,004,991