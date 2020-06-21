На Украине обнаружили бандеровский тайник 70-летней давности

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21 июня 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

В городе Мостиска Львовской области искатели исторических ценностей обнаружили тайник с архивными документами 70-летней давности, которые принадлежат «Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) (запрещенная в России организация).

В материале говорится, что в лесу были найдены два молочных бидона, в которых спрятаны книги, журналы и документы, датированные 1940-1950-ми годами. Кроме того, в тайнике находился военный билет сотрудника НКВД, который якобы «пытался прорваться в ряды» националистов.

Эксперты считают, что также нашли документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака, но это предстоит еще изучить. Все находки переданы в местный краеведческий музей.

«Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы», -уточнил собеседник.

Ранее украинский военный эксперт заявил о предстоящем ударе новой ракеты комплекса «Нептун» по кораблям в Новороссийске.