Сенатор из Италии напомнил, что Россия - друг Европы

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20 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Флаг России. Фото: pixabay.com

Итальянского сенатора Мауричио Гаспарри возмутило решение Евросоюза продлить антироссийские санкции еще на полгода. «Путин - друг Запада и уж точно не враг, которого нужно бойкотировать», - считает политик.

Гаспарри заявил, что вместо помощи странам, пострадавшим от коронавируса, Европа продолжает «вредить друзьям». По его словам, в нынешнее время правильным решением был бы шаг к сплоченности и поддержке.

«Невероятное заявление Меркель! Вместо того чтобы наращивать помощь странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, Европа решает продлить еще на шесть месяцев санкции в отношении России», - высказался Гаспарри.