Под залог отпущен второй экс-полицейский, участвовавший в задержании Джорджа Флойда

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20 июня 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

доллары, pixabay.com

Второго экс-сотрудника полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, Джей-Александра Кьюна, которому предъявили обвинения в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, освободили под залог.

Уточняется, что речь идет о залоге в размере 750 тысяч долларов. Соответствующую информацию предоставила сегодня телекомпания CNN, которая ссылается на документы тюрьмы округа Хеннепин, где бывший полицейский находился под стражей.

Напомним, Кьюну, как и двум другим участникам задержания Флойда, вменяют преступную халатность, пособничество в непредумышленном убийстве, а также подстрекательство к нему.