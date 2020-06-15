Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего из-за действий полиции Джорджа Флойда акции Disney

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15 июня 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Барбра Стрейзанд, MediaPunch/face to face

Всемирно известная американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила акции Disney шестилетней дочери афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе из-за действий полицейских.

Джианна Флойд опубликовала снимок, на котором она радостно улыбается, позируя с сертификатом на акции Disney. Девочка поблагодарила Барбру Стрейзанд за посылку и заявила, что теперь является акционером компании. Певица также подарила ребенку два своих альбома.

Напомним, ранее американский рэпер Канье Уэст пожертвовал семье Джорджа Флойда деньги, а Техасский южный университет в Хьюстоне, где вырос погибший, предложил Джианне полную стипендию.