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Защита Вашингтона Нацгвардией во время протестов может обойтись властям в $21,1 млн

, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Защита Вашингтона Нацгвардией во время протестов может обойтись властям в $21,1 млн
протест в США, PPI/Keystone Press Agency

Использование сил Нацгвардии США с целью поддержания порядка в Вашингтоне во время протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции, может обойтись властям в $21,1 млн.

Соответствующую информацию в воскресенье, 14 июня, предоставила телекомпания CNN, ссылаясь на бюро Национальной гвардии.

В сумму 21,1 миллиона долларов входят, в частности, траты на мобилизацию бойцов из 11 штатов, а также использование Нацгвардии Вашингтона для сохранения порядка в столице США.

Напомним, протесты во многих американских городах начались после того, как сотрудник полиции во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе нажал ему коленом на шею. Мужчина впоследствии скончался в больнице.

ЕТ

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