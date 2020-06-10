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Протестующие в США снесли памятник Колумбу и сбросили его в озеро

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Wric

Протестующие в США снесли памятник Колумбу и сбросили его в озеро
памятник Христофору Колумбу, Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com

В городе Ричмонд, который расположен в американском штате Виргиния, накануне вечером протестующие снесли памятник всемирно известному мореплавателю Христофору Колумбу и бросили монумент в озеро.

Во вторник в городском парке собрались около тысячи протестующих, которые сначала проводили мирную акцию. Ближе к вечеру, однако, они при помощи трех веревок снесли с постамента памятник Колумбу, а затем оттащили его к озеру и сбросили в воду.

Один из участников протестов, уточнил, что данное действие не являлось запланированным.

ЕТ

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