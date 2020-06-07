СК проверяет видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне

Следственный комитет начал проверку после видео, на кадрах которого изображен мужчина, лежавший в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. Об этом стало известно в воскресенье, 7 июня.
«Седьмого июня 2020 года в средствах массовой информации появилось видео, на котором мужчина сидел в чаше Вечного огня на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и курил», - уточнили в ведомстве.
Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются детали происшествия, устанавливается личность нарушителя.
Подмосковные следователи устанавливают личности злоумышленников, осквернивших Вечный огонь на братской могиле советских воинов в городе Одинцово.