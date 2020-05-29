СКР устанавливает личности мужчин, осквернивших Вечный огонь на братской могиле советских воинов в Одинцово

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29 мая 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото из открытых источников

Подмосковные следователи устанавливают личности злоумышленников, осквернивших Вечный огонь на братской могиле советских воинов в городе Одинцово. Интернет-СМИ сообщили, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в Одинцово, что-то разогревали в ведре.

Фото злоумышленнков попало в Интернет.

Следственны1 отдел по г.о. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовал проверку данного факта.

По данным СКР, подозреваемые мужчины грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи.

В настоящее время устанавливаются личности мужчин, изображенных на фотографиях в сети Интернет, а также причины и мотивы их противоправных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне. Фотографии последствий вандализма появились в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте». Вандалов разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.