Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter

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20 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 6 ABC

вице-президент США Майк Пенс, White House/via Globallookpress.com

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил.

Ведущий напомнил, что в последнее время в США набирает обороны движение Black Lives Matter, но количество лидеров-республиканцев в Вашингтоне, которые лично произносили эти слова, можно пересчитать по пальцам одной руки. Журналист ожидал, что вице-президент скажет эту фразу вслух. Пенс в свою очередь отметил, что гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией – это трагедия. Он также добавил, что все американцы равны и наделены неотъемлемыми правами, поэтому "все жизни имеют значение, в самом прямом смысле".

Ведущий телеканала 6 ABC подытожил: "И все же, вы не станете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение".