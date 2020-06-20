Американский бренд Johnson & Johnson заявил о прекращении производства косметики, делающей кожу светлее

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20 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Продукция Johnson & Johnson. Фото: сайт компании Johnson & Johnson

Популярная американская компания Johnson & Johnson, занимающаяся производством средств по уходу за телом и личной гигиены, заявила, что перестанет выпускать крема, способствующие осветлению кожи.

«Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов для выведения черных точек и их описание линеек Neutrogena и Clean & Clear производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи», - отметили в Компании. В Johnson & Johnson подчеркнули, что это никогда не было идеей бренда, продукция направлена в первую очередь на оздоровление кожи. В компании предупредили, что хоть ряд линеек и будет изменен или даже полностью убран с производства, какое-то время соответствующая продукция еще будет встречаться в магазинах.

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