США отклонили запрос со стороны Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

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20 июня 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

крыло самолета, pixabay.com

Соединенные Штаты Америки в минувшую пятницу, 19 июня, отклонили запрос со стороны КНР на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.

В Министерстве транспорта США уточнили, что ведомство издало распоряжение, в котором были отклонены будущие графики, поданные китайскими перевозчиками за последние несколько недель.

В американском Минтрансе заметили, что данное постановление "является исключительно процедурным решением", вследствие чего его нельзя воспринимать как эскалацию. Ведомство готово пересмотреть свое решение в том случае, если власти Китая увеличат число рейсов для компаний из Штатов.