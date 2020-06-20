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США отклонили запрос со стороны Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США отклонили запрос со стороны Китая на предоставление дополнительных авиарейсов
крыло самолета, pixabay.com

Соединенные Штаты Америки в минувшую пятницу, 19 июня, отклонили запрос со стороны КНР на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.

В Министерстве транспорта США уточнили, что ведомство издало распоряжение, в котором были отклонены будущие графики, поданные китайскими перевозчиками за последние несколько недель.

В американском Минтрансе заметили, что данное постановление "является исключительно процедурным решением", вследствие чего его нельзя воспринимать как эскалацию. Ведомство готово пересмотреть свое решение в том случае, если власти Китая увеличат число рейсов для компаний из Штатов.

ЕТ

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