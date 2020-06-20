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Источник: межкорейский офис связи в Кэсоне не был разрушен в ходе взрыва

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 38 north

Источник: межкорейский офис связи в Кэсоне не был разрушен в ходе взрыва
момент взрыва межкорейского офиса связи, Simon Shin/Keystone Press Agency

В минувшую пятницу, 19 июня, появилась информация о том, что межкорейский офис связи в Кэсоне не был разрушен в результате недавнего взрыва, проведенного КНДР, однако зданию причинен серьезный ущерб.

Как сообщает американский интернет-портал 38 North, который изучил спутниковые снимки от 19 июня, на фотографиях заметно, что одной из секций межкорейского офиса связи нанесены значительные повреждения, вокруг нее разбросано множество обломков. При этом большая часть здания по-прежнему стоит.

Эксперты полагают, что взрывчатка была размещена лишь в одном из помещений офиса, а большая часть энергии от взрыва была направлена наружу.

ЕТ

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