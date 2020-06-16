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В сети появилось видео, на котором запечатлен подрыв межкорейского офиса связи

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

В сети появилось видео, на котором запечатлен подрыв межкорейского офиса связи
военный, Britta Pedersen/dpa

Южнокорейские военные опубликовали видеозапись, на которой запечатлен процесс уничтожения здания межкорейского офиса связи. Оно находилось на территории Кэсонского промышленного комплекса в КНДР.

На кадрах можно увидеть, как здание взрывается, а затем обрушивается, оставляя гигантские клубы пыли. 

Согласно данным Центрального телеграфного агентства Кореи, подрыв  офиса стал ответом на действия южнокорейских активистов, которые, по утверждению властей КНДР, отправляли пропагандистские листовки на северокорейскую территорию при помощи воздушных шаров.

ЕТ

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