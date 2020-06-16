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В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Yonhap

В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи
военные в Южной Корее, Stephan Schulz/ZB

Министерство объединения Республики Корея утром во вторник, 16 июня, подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи, который расположен городе Кэсон.

Согласно последним данным, северокорейская сторона сегодня в 14.49 по местному времени (08:49 по Москве) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи.

Ранее журналисты заявили, что в приграничном городе Кэсон, который находится на территории КНДР, виден столб дыма. Также поступала информация о том, что в населенном пункте был слышен взрыв.

ЕТ

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