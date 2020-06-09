Республика Корея: военные КНДР перестали выходить на связь

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ким Чен Ын с танкистами, Kcna/Xinhua

Представитель министерства обороны Республики Корея утром во вторник, 9 июня, сделал резонансное заявление. Согласно последней информации, военные КНДР внезапно перестали отвечать на звонки.

Подчеркивается, что южнокорейским военным не удалось связаться со своими северокорейскими коллегами на западном и восточном участках границы. Кроме того, военнослужащие КНДР не ответили по линии ВМФ посредством международной сети связи коммерческих судов.

В Республике Кореи подчеркнули, что намерены внимательно следить за развитием ситуации.