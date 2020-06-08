Ким Чен Ын появился на публике в странной для него одежде

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике на заседании Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи, на котором обсуждались вопросы экономического развития страны. Одет он был необычно.
Северокорейский лидер обычно носит черные и серые костюмы, сегодня Ким Чен Ын явился на совещание в белой рубашке с воротником. Он соблюдал правила социального дистанцирования, но был без маски, как и его коллеги.
У Ким Чен Ына было прекрасное настроение, он широко улыбался, пишет Daily Mail.
Ранее Ким Чен Ын показал себя публике после трехнедельного отсутствия.