Ким Чен Ын показал себя публике после трехнедельного отсутствия

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24 мая 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ким Чен Ын, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета ТПК, посвященном обсуждению "требований по укреплению сил национальной обороны и предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики".

Это стало первым публичным появлением северокорейского лидера с 1 мая. Ким Чен Ын подписал указ о реформировании системы военного командования. Речь идет о кадровых перестановках. Принятые меры должны помочь защитить политическую стабильность страны и ее суверенитет.

В ходе совещания была предложена стратегия усиления ядерного сдерживания при условии "использования стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало материал о заседании в воскресенье. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая. ЦТАК приложило к публикации фото Ким Чен Ына, где он сидит в президиуме на фоне флагов ТПК.